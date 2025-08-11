Българин замесен в трафик на кокаин за 5,5 млн. евро

Арести в Гърция

271 килограма от наркотика били скрити в контейнер с банани



Стоката идвала от Еквадор

Гръцката полиция задържа 271 килограма кокаин, чиято стойност се оценява на 5,5 милиона евро. При операцията са арестувани трима мъже, сред тях и един българин, предадоха гръцките медии.

Кокаинът бил скрит в контейнер с банани, внесени от Еквадор, съобщиха от полицията. Силите на реда са информирали Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.

Дрогата била спипана, след като била натоварена на камиона. Товарното возило се насочило към предградие на Атина, където силите на реда го спрели.

Арестувани са двама гърци - 40-годишният собственик на транспортната фирма и неговият 32-годишен сътрудник, както и 47-годишен български гражданин. Според гръцката полиция нашенецът организирал събирането и транспортирането на контейнери с наркотици.

Не за първи път българи са замесени в трафик на кокаин от Еквадор, скрит в банани. През март т. г. 40 килограма от скъпата дрога за 19 млн. лв. бяха открити в Бургас. До разкритието се стигнало, след като в пристанище в Бургас през последните дни пристигнали два кораба, натоварени с контейнери с банани от Еквадор. При сканиране със специализирана рентгенова апаратура на един от контейнерите с банани, митническите инспектори установили наличие на плътност в естествени кухини на хладилния агрегат на контейнера. Инспектори и гранични полицаи извършили физически контрол, при който след демонтиране на капаците на агрегата, намиращи се от външната страна на контейнера, открили 35 пакета, облепени с тиксо. Установено е, че пакетите са пълни с кокаин с висока чистота.

На няколко пъти в Бургас бяха залавяни големи наркопратки в контейнери с банани от Еквадор. В края на март 2024 г. бяха открити 169 кг кокаин, разтоварени от кораб с либерийски флаг. През 2019 г. бяха хванати 79 кг кокаин в кашони банани от Еквадор. Даже един циганин хамалин успя да задигне кило кокаин, но се уплаши да не го открият наследниците на Пабло Ескобар и се предаде на полицията.