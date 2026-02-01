Българите купиха злато за над 1 млрд. лева

Трети сме след Германия и Полша

Инвестиционно злато за над 1 млрд. лв. Са купили българите през 2025 г., сочат данните от пазара на благородни метали. България е на трето място в Европа по обем на покупки, след Германия и Полша.

2025 г. се оказва най-силната година за пазара на инвестицио нно злато в България до момента. Частни инвеститори и домакинства са насочили значителна част от спестяванията си към златни кюлчета и монети, като в пикови месеци покупките са достигали рекордни нива.

Според анализи от сектора, още към средата на годината обемът на закупеното злато е преминал 800 млн. лева, а в последното тримесечие интересът допълнително се е засилил, което е довело до преминаването на границата от 1 млрд. лв. до края на годината.

Според анализатори причините за рекордното пазаруване на инвестиционно злато са продължаващите инфлационни притеснения и търсене на активи, които съхраняват стойност.

Фактът, че инвестиционното злато е освободено от ДДС, го прави по-достъпно за вложителите.

Специалисти определят поведението на българските купувачи като предпазливо и дългосрочно - златото се използва основно като защита на спестяванията, а не като краткосрочна спекулация.