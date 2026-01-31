Голям инвеститор напуска България - Завод затваря, 800 души остават без работа

Още един голям чужд инвеститор напуска България. Японската компания "Сумитомо Електрик Борднетце СЕ" (SEBN SE), специализирана в производството на автомобилни кабелни инсталации, прекратява работата на дъщерното си дружество в страната ни и затваря и втория си завод в Карнобат до края на годината.

Близо 800 работници ще останат без работа, като съкращенията ще се реализират на два етапа и ще бъдат завършени до март 2027 година, съобщиха от "СЕ Борднетце - България" ЕООД.

„Има и притеснени хора, но има и такива, които не се притесняват. Свикнали са с мисълта просто. След това ще си потърся друга работа“, заяви пред bTV Сунер Али.

Служителите ще получат всеобхватна подкрепа, далеч надхвърляща законовите изисквания, казват за bTV от компанията. Част от тях са се преориентирали към други места.

„Вече има съкратени, които виждам, че са на пазара на труда. Някои си търсят работа. Болезнено е за Карнобат, защото цифрата 800 души е твърде голяма“, смята Георги Димитров – кмет Карнобат.