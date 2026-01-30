Стартира втора програма за саниране на блокове

Връщат пари на съседите

Очаква се през месец юни да стартира втората национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за която в бюджета са предвидени над 1,248 млрд. евро. В момента подготвят методиката и условията за кандидатстване, като финансирането ще продължи до 2029 г., заяви зам.-министърът на регионалното развитие Дора Янкова.

От държавното финансиране могат да се възползват както сдруженията на собствениците, които са с готови документи и включени в резервни списъци, така и блокове, които досега не са кандидатствали по някоя от програмите за саниране. “Апелирам гражданите да бъдат активни, за да променят качеството си на живот и обновят домовете си. До 2029 г. ще има осигурен финансов ресурс, от който да се възползват”, каза още Дора Янкова.

Санирането ще бъде безплатно за гражданите. Дора Янкова обясни, че събираното 20-процентно съфинансиране трябва да се върне на хората. “Това са техни средства, по сметка, от която те могат да решат дали да направят подобрение в блока или да ги възстановят помежду си”, каза Дора Янкова.