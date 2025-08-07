Българи и румънци въртят бизнес с каравани на плажовете

Десетки возила паркират върху дюни

Проверки на пет институции текат на Север

Българи и румънци въртят нелегален бизнес с каравани по дивите плажове. Преди началото на сезона те паркират кемперите върху дюни и на пясъка и цяло лято ги дават под наем. Тъй като разполагането на возилата в защитени зони и на ивиците е забранено, нарушителите свалят регистрационните табели.

Схемата установи проверка на ивиците в Дуранкулак, Крапец и Езерец, в която участват експерти от Басейнова дирекция “Черноморски район” (БДЧР), РИОСВ-Варна, МВР, Областната управа - Добрич и Община Шабла. От сряда те обхождат крайбрежието.

В първия ден засекли десетки коли и каравани върху пясъка и дюните, основно в Крапец, където се събират много сърфисти.

Част от нарушителите отнесли актове, по които ще им бъдат наложени глоби от 1000 до 3000 лв., други били предупредени до 24 часа да махнат возилата от забранените зони. Повторен обход бе организиран вчера, като от БДЧР обявиха, че ще съобщят резултатите след финала на проверката.