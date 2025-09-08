Бърз влак от Пловдив до София спря заради изкривени релси

Бърз влак Пловдив-София спря насред полето малко преди Елин Пелин този следобед заради изкривени релси. Това съобщи във фейсбук пътник от композицията на БДЖ.

Тя е потеглила от Пловдив в 13:25 часа и по разписание е трябвало да пристигне в София в 16:11 часа. Заради инцидентът обаче се е стигнало до закъснение от 80 минути, потвърдиха от БДЖ, без да споменават причината за това.

Според свидетелят обаче, влакът е закъснял 120 минути.

"Оказа се, че новопоставените релси така се накъдрили, че по тях вече нищо не можело да премине. В момента локомотивът бута (!) влака назад към Вакарел с разрешената за подобна маневра скорост от 20 км/ч. Очаква се там да се прехвърлим на съседните релси, които по последна информация били по-прави.

Натрупаното досега закъснение е 120 минути", пише той.

Други пътници пишат, че след пристигането на Централна гара са благодарили на машиниста на влака, който със съобразителността си е избегнал потенциална катастрофа.

От информацията на сайта на БДЖ става ясно, че в същия участък със закъснение се движи и влакът от София до Пловдив, като до момента то е 45 минути. По разписание той е трябвало да пристигне в 19:30 часа.