Вижте дизайна на българските евромонети (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Българската народна банка публикува информационни материали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна на евромонетите с българска национална страна, които ще бъдат в обращение от 1 януари 2026 г.
Продажбата на стартовите комплекти ще започне на 1 декември 2025 г., като:
- БНБ ще продава стартови комплекти само на физически лица
- „Български пощи“ ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица
- банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица
Цената на стартови комплект е:
- 20 лева за физически лица;
- 200 лева за юридически лица.