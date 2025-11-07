Вижте дизайна на българските евромонети (ВИДЕО)

Българската народна банка публикува информационни материали, предназначени за запознаване на обществеността с дизайна на евромонетите с българска национална страна, които ще бъдат в обращение от 1 януари 2026 г.

Продажбата на стартовите комплекти ще започне на 1 декември 2025 г., като:

- БНБ ще продава стартови комплекти само на физически лица

- „Български пощи“ ЕАД ще продават стартови комплекти само на физически лица

- банките ще продават стартови комплекти на търговци и физически лица

Цената на стартови комплект е:

- 20 лева за физически лица;

- 200 лева за юридически лица.