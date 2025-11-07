Гърция подписа със САЩ първи дългосрочен договор за доставка на втечнен газ

Гърция подписа договор със САЩ за внос на 0,7 милиарда кубически метра втечнен природен газ годишно, считано от 2030 г., което е първото по рода си дългосрочно споразумение между двете страни, целящо да замести руския газов поток в Европа, съобщава Ройтерс.

20-годишното споразумение идва месеци, след като администрацията на американския президент Тръмп и Европейският съюз подписаха търговско споразумение през юли, като Европа се ангажира да закупува американска енергия - петрол, LNG и ядрени технологии, за 250 милиарда долара годишно през следващите три години, докато се стреми да премахне постепенно вноса на руския газ от 2027 г.

Доставката ще бъде по споразумение между най-голямата гръцка газова компания DEPA, енергийната компания Aktor и базираната в САЩ Venture Global VGN. Venture Global изгражда съоръжение за износ в Луизиана, каза старши вицепрезидентът на компанията Шейлин Хайнс пред Ройтерс.

Американски представители приветстваха споразумението с Гърци на енергийна конференция в Атина, на която Вашингтон заяви, че иска да замени всяка молекула руски газ, влизаща в Западна Европа през следващите години.

"Гърция беше в края на тръбопровод, доминиран от руска система за енергийни доставки. Днес Гърция се превръща в отправна точка, вход към Европа за американската търговия с енергия", заяви министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт на пресконференция в Атина.