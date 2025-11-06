ЕК препоръча на България да ускори разширяването на газохранилището в Чирен

България трябва да ускори разширяването на капацитета на газохранилището в Чирен на 1 милиард кубически метра, се казва в доклада на Европейската комисия за състоянието на Енергийния съюз през 2025 г. Той разглежда напредъка на ЕС и отделните страни членки към целите в сферата на енергията и климата, които трябва да бъдат изпълнени до 2030 г.

Страната ни трябва също така да подкрепи модернизирането на интерконектора, който я свързва с Гърция.

Цените на тока и газа за домакинствата в България са били сред най-ниските в ЕС през 2024 г. въпреки лекото си повишение, се казва в доклада, цитиран от БНР. Същевременно цените на едро на тока у нас – 102 евро за киловатчас, са четвъртите най-високи в Общността. Докато цените леко са паднали на фона на поевтиняването на газа, те са се покачили първо през пролетта и лятото, а след това и през есента, като са се отклонили от тенденцията на пазарите в Централна Европа.

България все още не се е отказала изцяло от руските горива, но е положила усилия. Положила е и усилия за укрепване на сигурността на доставките и диверсифицирането на източниците на природен газ чрез инвестиции в инфраструктурата. След изтичането на руско-украинското споразумение за транзита на газ България остана единственото място в ЕС, откъдето в Общността постъпва руски газ по тръбите. След завършването на интерконектора на границата с Гърция, страната участва в завършването на терминала за втечнен природен газ в Александруполис през 2024 г.