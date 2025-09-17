Вижте какво реши Министерски съвет днес, 17 септември 2025 г.

Изменя се правителствено постановление за координация по въпросите на Европейския съюз

Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.

С приетите промени в Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз се създава национален механизъм за заплащане на имуществените санкции, наложени на Република България от Съда на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на Европейския съюз.

Предвижда се изплащането на наложените имуществени санкции да се поема от бюджета на институциите - първостепенни разпоредители с бюджет, допуснали нарушението, включително когато нарушението е в резултат на действията на техни разпоредители с бюджет от по-ниска степен.

Освен да регламентират реда за изплащане на наложени санкции, целта на промените е да подействат и дисциплиниращо и да доведат до намаляване в бъдеще на броя на осъдителните решения от Съда на Европейския съюз срещу България.

Очакванията са усилията на отговорните институции да се насочат към своевременно изпълнение на мерките по транспониране и прилагане на правните актове на Европейския съюз в сроковете, заложени в годишния План за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Подобряват се условията за сертифициране и насърчаване на инвеститорите

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (ППЗНИ). С тях се отразяват последните промени в Общия регламент за групово освобождаване, както и последните изменения в ЗНИ.

С направените промени се цели да се отговори на нуждите на инвеститорите, актуализирани са изискванията към инвестиционните проекти във връзка е отчетените промени в развитието на бизнеса. Промените са насочени и към увеличаване на ефективността на инвестиционните стимули и яснота и предвидимост за прилаганите насърчителни мерки.

Измененията и допълненията в ППЗНИ ще създадат възможност за стимулиране икономическото развитие и подобряване на бизнес средата.

Създават се условия за привличане на нови капитали и икономически растеж.

Правителството одобри Актуализация на Анализа на създадените със специални закони държавни предприятия

Правителството одобри Актуализация на Анализа на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност - предимно търговска или предимно публични функции и политики.

Въз основа на одобрената Актуализация ще се приеме Програма за преобразуване на създадените със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон държавни предприятия, която следва да е в пълно съответствие с изводите, направените в Актуализацията на Анализа.

Като резултат от приемането на предлагания проект на акт се очаква да се изпълнят ангажиментите на България по мярка 236 от Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), която е условие за трето плащане, както и по Плана за действие с мерки за адресиране на последващите ангажименти на нашата страна след присъединяването във Валутния механизъм II и на други свързани политики.

България Хели Мед Сървиз става част от системата търсене и спасяване при авиационни произшествия

Министерският съвет прие актуализиран Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия.

За подобряване на дейността по оказване на спешна помощ, в актуализирания национален план се включва и „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД. При актуализацията са отразени и промените в персонала и техническите ресурси на основните звена за търсене и спасяване.

Досега в националния план бяха включени само задълженията на Министерството на здравеопазването с изградената към него система за спешна медицинска помощ.

Правителството прие Програма за преобразуване на държавни предприятия във връзка с поети ангажименти за реформи по НПВУ

След присъединяването на България към Валутния механизъм II (ВМ II) и Банковия съюз през юли 2020 г. бяха поети последващи ангажименти за реформи, които нашата страна следва да изпълнява до приемането й в еврозоната. Една от тези реформи беше трансформация на държавните предприятия, създадени по реда на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, като същата е включена в Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Като резултат от приемането на предлагания проект на акт се очаква да се изпълнят ангажиментите на Република България по мярка 236 от НПВУ, която е условие за трето плащане, както и по Плана за действие е мерки за адресиране на последващите ангажименти на нашата, страна след присъединяването във Валутния механизъм II и на други свързани политики.

Програмата е в пълно съответствие с изводите, направените в Актуализацията на Анализа на създадените със специални закони държавни предприятия за изясняване характера на тяхната дейност, относно начина, по който следва да се преобразува съответното държавно предприятие.

Изпълнението на мярка 236 от НПВУ е условие за трето плащане, чийто срок е 05 септември 2025 г.

Правителството одобри назначаването на почетен консул на България в Малдивите

Министерският съвет реши да открие консулство на Република България в Република Малдиви и да назначи малдивския гражданин г-н Ахмед Заян Абдула Салих за почетен (нещатен) консул на България в Малдивите с консулски окръг, обхващащ територията на страната.

Малдивите са държава със стратегическо местоположение в Индийския океан и привлекателна туристическа дестинация. Двустранните отношения са традиционно приятелски. Българската страна желае да насърчава тяхното активизиране и укрепване.

Г-н Салих е успешен малдивски предприемач с висока обществена репутация. Заема директорски позиции в няколко местни компании с дейност в областта на туризма, недвижимите имоти и чуждестранните инвестиции.

Проявява интерес да съдейства за насърчаване на бизнес и културните връзки между България и Малдивите и да подпомага българските граждани в страната.

Откриването на консулство, ръководено от почетен (нещатен) консул, и назначаването на г-н Ахмед Заян Абдула Салих за почетен консул ще подпомогне дейността на акредитираното и за Малдивите посолство на България в Делхи и ще способства за развитието на търговско-икономическото сътрудничество, обмена в областта на културата и туризма, както и за защитата на правата и интересите на българските граждани в Малдивите.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост в землището на с. Медковец, област Монтана, необходими за изграждането на близо 5,2 км от жп линия Видин - София, участък Видин - Медковец. Участъкът е част от проект „Проектиране на строителството на железопътна линия Видин - София: Актуализация на проекта и подготовка на железопътен участък Видин - Медковец“.

Железопътна линия Видин - София е обект с национално значение, част от трансевропейски транспортен коридор „Ориент/Източно Средиземноморски“ и железопътен товарен коридор „Ориент коридор“ от TENT-T мрежата, както и е част от железопътна магистрала „Мездра юг - Руска Бяла и Мездра - Видин“.

Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Национална агенция „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административен съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

По решение на правителството се променя статутът на имот - частна държавна собственост, който се намира на ул. „Рогошко шосе“ в град Пловдив и е предоставен за управление на Министерството на финансите - Агенция „Митници“ - Митница Пловдив. Същият става публична държавна собственост. Според разпоредбата на Закона за държавната собственост имотите, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им, са публична държавна собственост.

Правителството взе решение да предостави имот — публична държавна собственост за безвъзмездно ползване на Министерството на културата за нуждите на Държавния куклен театър — Стара Загора, Държавната опера - Стара Загора и Драматичен театър „Гео Милев“ - Стара Загора. Управлението му се отнема от Областна администрация Стара Загора поради отпаднала необходимост. Имотът се намира на бул. „Цар Симеон Велики“ № 108 в Стара Загора и представлява самостоятелен обект в сграда. Ще се използва за създаването, поддържането и функционирането на Единен билетен център на културните институции.

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие за апортиране на недвижими имоти - частна държавна собственост /два броя апартаменти и три броя ателиета/ в капитала на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Никола Василиев“ АД, гр. Кюстендил. Лечебното заведение ще използва имотите за настаняване на лекари, които са с изключителен опит по специалностите си, обучени в най-съвременните технологии, и които не са свързани с град Кюстендил. За целта е необходимо болницата да разполага с подходяща база за тяхното настаняване. Всяка подобна стъпка ще позволи на лечебното заведение да подобри нивото на обслужване и жизнения стандарт на населението на Кюстендилска област.

Министерският съвет прие решение за изплащане на 21 972 лв. по две решения на ЕСПЧ

Министерският съвет прие решение за изплащане на общо 21 972 лв., представляващи обезщетения в изпълнение на две решения на Европейския съд по правата на човека срещу България. Те са постановени в периода 27.05.2025 г. - 10.06.2025 г.

България изпълнява препоръките на Комитета на ООН за правата на хората с увреждания

Правителството прие Втория доклад за напредъка на България за периода 2023 - 2024 година в изпълнението на заключителните препоръки, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания.

Постигнатите резултати показват, че всички национални политики, свързани с прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, са основани на спазването на правата на човека и международните договори, по които България е страна. Чрез своята политика страната ни продължава усилията си за постигане на една от главните цели на Конвенцията - да насърчава укрепването на приобщаващата среда за хората с увреждания по начин, който им позволява да бъдат независими и активно да се включват в обществения, политически и икономически живот на обществото.

Документът представя напредъка в изпълнението на препоръките, постигнат от всички ангажирани институции и организации.

Одобрено е споразумение за прилагане на Спогодбата за социална сигурност с Бразилия

Правителството одобри проект на Административно споразумение относно правилата за прилагане на Спогодбата за социална сигурност между Република България и Федеративна република Бразилия. Упълномощен да подпише документа е министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов.

Спогодбата определя приложимото законодателство при работа в България и Бразилия, както и реда за отпускане и изплащане на пенсии на хора, които са били осигурявани в двете държави. С Административното споразумение се създават необходимите правила и процедури за прилагане на разпоредбите на спогодбата.

С повече от 16% са се увеличи жените на ръководни позиции у нас през 2024 г. според Доклада за равнопоставеността

Жените на ръководни позиции в България се увеличават, въпреки че остават по- малко от мъжете. През 2024 г. техният брой е достигнал 79 000 - с 11 000 повече в сравнение с предходната година, което е ръст с повече от 16% . Това показват данните от Доклада за равнопоставеността на жените и мъжете в България за 2024 г., който беше одобрен от правителството. Нараства и броят на работодателите жени. През 2024 г. техният брой достига до 43 300 души, което е със 7700 или близо 22% повече в сравнение с 2023 г. Разликата в заплащането между двата пола през 2023 г. е била 13,1% в полза на мъжете.

Докладът показва, че през миналата година коефициентът на заетостта на жените на възраст 15-64 години е бил 67,6%, а на мъжете - 74,1%, което е разлика от 6,5 процентни пункта. Разлика се отчита и при средния месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст. За мъжете той е бил 1054,36 лв., а за жените - 870,40 лв. Дамите обаче са получавали пенсия средно по 26,5 години, което е с близо 7 години повече в сравнение с мъжете.

През 2024 г. средният осигурителен доход е бил 1655,50 лв. За мъжете той е бил 1696,76 лв., което е с 5,2% повече, отколкото за жените.

Докладът отразява резултатите от изпълнението на политиките в пет приоритетни области: равнопоставеност на жените и мъжете на пазара на труда и равна степен на икономическа независимост; намаляване на разликите по пол в заплащането и доходите; насърчаване на равнопоставеността в процесите на вземане на решения; борба с насилието и защита и подкрепа на жертвите; преодоляване на стереотипите по пол в различни сфери на обществения живот и на сексизма.

526 училища ще имат статут на иновативни през следващата учебна година

Иновативните училища в България ще са 526 през учебната 2025/2026 г. В одобрения от правителството Списък влизат училища от 191 населени места от 136 общини, от всички 28 области в страната. От тях 76 училища не са били иновативни за учебната 2024/2025 година, а 450 училища са били в списъка и до сега. Те разработват и въвеждат нови методи на преподаване, внедряват иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, усъвършенстват управлението си и обменят добри практики помежду си.

Иновативните процеси се въвеждат в продължение на четири години, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В тях са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Правителството вече за девета година приема Списък на иновативните училища като мярка, насочена към подобряване качеството на образованието, формиране на професионални общности в училищата и между училищата, подкрепа за надграждане на култура на иновациите, на креативно мислене и нововъведения.

На 1562 лева се увеличава месечната докторантска стипендия

С 27,3% се увеличава стипендията на докторантите в държавните висши училища и научни организации. По този начин месечната подкрепа за тях се повишава на 1562 лева, което е с 335 лева повече от настоящата. Успоредно с това с 15% се увеличават и месечните стипендии за студентите - минималният размер на стипендията се вдига от 120 на 150 лева, а максималната стипендия се повишава от 200 на 250 лева.

Решенията за промяна бяха взети на днешното правителствено заседание, на което бяха приети изменения в условията и реда за предоставяне на стипендии за студентите, докторантите и специализантите.

Общо 4079 докторанти ще се възползват от повишените стипендии. От тях 3802 се обучават във висши училища, а 277 - в научни организации. За изпълнение на решението са необходими 8 468 000 лева, които вече са заложени в централния бюджет за настоящата календарна година. Мярката ще влезе в сила от 1 октомври 2025 г., а тази за студентските стипендии - веднага след обнародването на проекта.

Привеждането на размера на стипендията за докторанти е в съответствие с измененията на минималната работна заплата. Размерът й не може да е по-малък от 150% от минималната работна заплата за страната за последните 12 месеца. Това решение оказва стимулиращ ефект върху докторантите, което им осигурява финансова подкрепа и възможност за по-спокоен старт в научната и академичната кариера.

С днешното решение правителството осигурява устойчива и последователна грижа за докторантите, което ще се отрази и в повишаване на качеството на образованието.

Кабинетът гласува над 1,6 млн. лева за погасяване на студентски кредити

Правителството отпусна 1 650 000 лева от централния бюджет на Министерството на образованието и науката за предоставяне на държавна финансова подкрепа при кредитирането на студенти и докторанти.

Допълнителните средства са необходими заради растящия размер на кредитите, които се изискват предсрочно поради непогасяване от получателите или поради настъпване на определени обстоятелства - смърт на кредитополучателя, трайна неработоспособност, раждане/осиновяване на второ или следващо дете в рамките на 5 години от изтичането на гратисния период.

Право на студентски заем имат учещите в редовна форма на обучение както в държавните, така и в частните висши училища - общо 138 170 студенти и 2 489 докторанти.

Приет е Националния план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначими заболявания до 2027 година

Правителството прие Националния план за развитие на широкообхватен пренатален и неонатален скрининг и скрининг на социалнозначими заболявания до 2027 година.

Стратегическият документ е заложен в изпълнението на Реформа 5 „Подкрепа за по-доброто осигуряване на профилактични скринингови дейности“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ), в Компонент 12 „Здравеопазване“, в съответствие Регламент (ЕС) 2021/241 и критерий 2.2 от приложение V към него, който изисква НПВУ да включва широк набор от взаимно- подсилващи се реформи и инвестиции.

Планът има за задача създаването на визия за организирането и бъдещото развитие на скрининга в Република България, с цел по-добро качество на живот, предотвратявайки болести, инвалидност и смърт.

С приетото решение ще се осъществи осъвременяване и разширяване обхвата на скрининговите програми, както и създаването на Национален интердисциплинарен център за широкообхватен скрининг.

Резултатите, които ще се постигнат, са свързани с идентифицирането на хора в една привидно здрава популация, които са изложени на по-висок риск от здравословен проблем или състояние, така че да може да се предложи ранна диагностика, лечение или интервенция. Това от своя страна ще доведе до постигането на по-добро здраве за населението на страната.

Приета е Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2030 г.

Министерският съвет на Република България прие Национална стратегия за гериатрична грижа и остаряване в добро здраве 2030 г. и план за изпълнението й за периода 2025 - 2026 г.

Стратегическите документи са заложени в изпълнението на Реформа № 1 „Актуализиране на стратегическата рамка на сектор „Здравеопазване“, включена в Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България (НПВУ).

Стратегията и разработеният към нея план са фокусирани върху изключително важното значение на социално-медицинската свързаност и единство в съвременното здравеопазване, както и възможностите за адекватно поведение и адаптация на възрастните хора към промените не само в тялото, но и в семейната среда. Основаната й цел е повишаване качеството на живот на възрастните хора.

Стратегията е в синхрон и надгражда политиките и целите, залегнали в редица други международни и национални стратегически документи - Националната програма за развитие БЪЛГАРИЯ 2030, Националната здравна стратегия 2030, както и програми и планове за действие, които служат за тяхното реализиране.

Одобрена е позицията на България за участие в заседанието на Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз по околна среда, което ще се проведе на 18 септември в Брюксел.

В дневния ред на заседанието е предвидено Съветът да проведе политически дебат по предложението за ревизия на Европейския закон за климата. С предложените от Европейската комисия промени се установява междинна цел до 2040 г. за ограничаване на емисиите на парникови газове в ЕС с 90% спрямо нивата от 1990 г., както и допълнителни възможности за подкрепа на усилията за постигане на посочената цел.

Предвижда се министрите да одобрят Декларация за намерение за представяне от Европейския съюз на актуализиран национално определен принос към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Национално определеният принос е свързан с усилията, положени от всяка от страните по Конвенцията, за намаляване на националните емисии и адаптиране към изменението на климата.

Правителството предлага проф., д-р на икономическите науки Димитър М. Иванов да бъде удостоен с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

Министерският съвет прие Решение за предложение до президента на Република България за издаване на Указ за награждаване на проф., д-р на икономическите науки Димитър М. Иванов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие.

Димитър М. Иванов е един безспорен и уважаван български и международно известен икономист. Той е един от най-изтъкнатите и уважавани представители на българската академична икономическа общност в България и извън границите й.

Създава се Регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод“

Министерският съвет прие Постановление за създаване на Регионален център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод". Регионалният център за съвременно изкуство „Кристо и Жан-Клод" е регионален културен институт по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата с предмет на дейност: създаване, разпространение, представяне и популяризиране на културни продукти на съвременното изкуство и недвижимото културно наследство и образователна, изследователска и развойна дейност в областта на културата и творческите индустрии.

Центърът е със седалище град Габрово и териториален обхват на дейността - община Габрово и общините: Севлиево, Трявна и Дряново.

За създаването на центъра е прието Решение № 223 от 28 ноември 2024 г. на Общинският съвет на община Габрово. Изразени са положителни становища на общините Севлиево, Трявна и Дряново и съгласие от Областния управител на област Габрово.

Чрез създаването на регионалния център за съвременно изкуство ще се създадат условия за изява на творци, производители и индустриалци, развиващи дейност на територията на общините в област Габрово. Центърът ще има положителен принос в създаването на връзки между различните професионални общности и за утвърждаването на района като културен център с устойчив туризъм и икономическо развитие.

Изменя се Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма. Изменението има за цел да приведе Тарифата в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България и е в изпълнение на Националния план за въвеждане на еврото в Република България, както и постигане на яснота за потребителите на услугите при въвеждането на еврото като официална парична единица у нас. С приетите промени се извършва превалутиране от лева в евро на съществуващите такси, които се събират съгласно Закона за туризма.

Освобождават се държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди

Министерският съвет разгледа и прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от бутилирана вода за питейни нужди по искане на кмета на община Брезник за преодоляване на последиците от обявеното частично бедствено положение.

Безвъзмездното предоставяне на питейната вода ще спомогне за обезпечаване нуждите на учебните и социални заведения на територията на община Брезник за преодоляване на последиците от частичното бедствено положение, обявено със Заповед № ОМП-4/18.08.2025 г. на областния управител на област Перник и с удължен срок със Заповед № ОМП- 6/21.08.2025 г.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия за 2025 г.

С приетия акт се осигуряват допълнителни разходи по бюджета на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия в размер на 592 000 лева, необходими за заплащане на дължимите обезщетения свързани с прекратяване на трудови или служебни правоотношения на освободени лица - служители и членове от предишния състав на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия във връзка с избора на нов състав с Решение на 51-вото Народното събрание от 28.05.2025 г., обнародвани в Държавен вестник бр. 45 от 03.06.2025 г.,

Допълнителните разходи се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2025 г.

Въвежда се винетка с валидност 24 часа от началната ѝ дата и час

Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние. По този начин нормативният акт се синхронизира с Директива (ЕС) 2022/362 на Европейския парламент и на Съвета от 24 февруари 2022 година за таксуването на превозни средства за използване на определени инфраструктури, чиито изисквания са въведени в националното законодателство с промените в Закона за пътищата.

Въвежда се електронна винетка със срок 24 часа, считано от началната ѝ дата и час на валидност, за пътните превозни средства до 3,5 тона. При ползване на платената републиканска пътна мрежа без купена такава дължимата минимална пътна такса се предвижда да бъде колкото цената на еднодневната винетка.

В ценообразуването за преминаване на база изминато разстояние за тежкотоварните автомобили и автобуси над 3,5 тона се залага и екологичен компонент чрез въвеждането на такса за външни разходи за емисии СО2, дължащи се на трафика. Тол таксите се предвижда да се определят според техническите характеристики на пътя или пътния участък, изминатото разстояние, категорията на пътното превозно средства, броя на осите, общата технически допустима максимална маса, екологичната категория ЕВРО и според класа емисии СО2 и специфични емисии СО2 на превозното средство. Целта е чрез финансови стимули да се насърчи ползването на по-екологични превозни средства, като за замърсяващите повече автомобили да се дължат по-високи такси, в съответствие с принципа „замърсителят плаща“.

Пътните превозни средства над 3,5 тона ще попадат в един от определените пет класа емисии въглероден диоксид. В клас 4, например, ще са тези с ниски емисии, а в клас 5 – превозни средства с нулеви емисии. На всеки шест години след датата на първата регистрация следва да се преразглежда класификацията на пътните превозни средства към клас емисии на CO2 2 или 3.

В документа е заложено още приходите от екологичния компонент да се използват за инвестиции в нисковъглероден транспорт, подобряване на пътната инфраструктура, финансиране на климатични и екологични мерки и други.

Чрез създаването на нов раздел в глава 3 на наредбата се уреждат ред и условия, при които Агенция „Пътна инфраструктура“ ще предоставя достъп на Националната агенция за приходите и на Агенция „Митници“ до данни в Електронната система за събиране на тол такси.

Одобрена е позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 22 - 23 септември 2025 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В процеса на предстоящите преговори относно предложенията за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП) Република България ще подкрепя запазването на силна и автономна ОСП, с достатъчен бюджет, който да гарантира продоволствената сигурност. Необходима е опростена и гъвкава политика, съобразена с националните специфики, водеща до устойчиво развитие в селското стопанство и осигуряваща конкурентоспособност на всички фермери.

По отношение на свързаните е търговията въпроси на селското стопанство Република България оценява положително наличието на защитен механизъм в проекта на споразумение с Украйна, който може да бъде активиран в случай на негативен ефект от увеличения внос от Украйна, включително по отношение на отделни държави членки на ЕС. Изразяваме своята загриженост относно значителното увеличение на размера на квотите за някои чувствителни продукти и подчертаваме необходимостта от по- амбициозен план за хармонизиране на украинското законодателство под формата на междинни цели и/или по-кратък срок за приключване на процеса.

По отношение на определянето на условията за предоставяне на подкрепата от Съюза за Общата политика в областта на рибарството, за Европейския пакт за океаните и за морската политика и политиката на Съюза в областта на аквакултурите за периода 2028-2034 г.) приветстваме поставения в предложението фокус върху подпомагане на представителите на дребномащабния крайбрежен риболов с максимален интензитет на помощта от 100%. Република България държи подкрепата за предприятията, занимаващи се с преработка на продукти от риболов и аквакултури да бъде задължително условие в преговорния процес.

Одобрена е позицията на страната ни за заседание на Съвета ЕКОФИН

Със свое решение правителството одобри позицията на страната ни за участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 19 и 20 септември 2025 г. в Копенхаген, Дания.

По време на заседанието министрите ще обсъдят икономическите последици от законодателството на ЕС, както и опростяването на финансовите регулации и националните структурни реформи за укрепване на производителността и устойчивостта.

Икономическите ефекти на геополитиката върху Европа ще бъдат в центъра на дискусиите на работната сесия.

Правителството предлага Кристалина Георгиева за награждаване е орден „Стара планина“

Министерският съвет прие решение за предложение до президента на Република България за награждаване на Кристалина Георгиева с орден „Стара планина“ първа степен, за нейния принос за повишаване репутацията на страната ни, като резултат от изключително големите й заслуги за развитието на световната икономика и дейността на международните финансови институции.

Кристалина Георгиева е родена на 13 август 1953 г. в София. Тя е български икономист с международно признание, в момента е управляващ директор на Международния валутен фонд, като управлява МВФ от 2019 г. Георгиева е първият представител от Източна Европа, заел този пост. Кариерата й започва в академичните среди, след което повече от две десетилетия работи в Световната банка, където достига до поста главен изпълнителен директор. В периода 2010-2016 г. е европейски комисар, отговаря в ЕК първо за международното сътрудничество и хуманитарната помощ, а след това за бюджета и човешките ресурси. Кристалина Георгиева е известна с експертизата си в областта на устойчивото развитие, борбата с глобални кризи и реформите в международните институции. Георгиева е носител на редица международни отличия и се нарежда сред най-влиятелните личности в световната финансова и икономическа политика. Кристалина Георгиева активно подкрепя България в усилията й да бъде пълноправен член на ЕС и да запази европейската си идентичност и път.

Правителството счита, че връчването на държавната награда ще бъде израз на висока чест и уважение към Кристалина Георгиева.