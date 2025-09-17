Полско народно литературно четене край морето

За трета поредна година бургаският отдел на Полското културно-просветно дружество „Владислав Варненчик“, съвместно с Полското консулство и Полския институт, организира Полското народно литературно четене.

Събитието ще се състои на 20 септември на Открита сцена „Охлюва“ в Бургас. Четенето е изцяло на полски език, като в него ще се включат членове на полската общност в България, учащи полски език, както и всички приятели на полската култура.

Тази година инициативата е посветена на творчеството на Ян Кохановски – един от най-изявените полски поети и най-великите европейски творци на Ренесанса. Неговото творчество съчетава класическа образованост и дълбока национална чувствителност, превръщайки го в символ на полската духовна традиция.

Полското народно литературно четене е ежегодна инициатива, възродена през 2012 г. с произведението „Пан Тадеуш“ на Адам Мицкевич – творба, която поставя началото на модерната полска литература. Оттогава всяка година Полша и полските общности по света четат заедно избрани произведения от литературния канон, като събитието се превърна в траен мост между поколенията и културите.