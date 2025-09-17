Община Вълчи дол е първенец по събираемост на местни данъци

Община Вълчи дол е отличникът по събираемост на местни данъци и такси в България за 2024 г.

Това сочи проучване на Института за пазарна икономика, обхванало всички 265 общини в страната. За миналата година в хазната на Вълчи дол са постъпили 93% от дължимите местни налози.

„Постигнахме това с целенасочена политика на непримиримост към длъжниците. Тези, които бяха в просрочие, получиха актове, а срещу някои се наложи да заведем и дела при съдия-изпълнител“, коментира кметът Калоян Цветков.

По думите му постъпленията са позволили да бъде увеличена инвестиционната програма на общината. Със собствени средства е финансиран ремонтът на Културния дом, чийто покрив течеше. Сега основната зала и помощните помещения са обновени, а с европейско финансиране е закупена и нова озвучителна техника.

Предстои да бъде завършена реконструкцията на централния площад. Настилките му са оформени в шарките на традиционната добруджанска шевица. С пари от общинския бюджет ще бъде подновено озеленяването на площада, което ще се поддържа с поливна система.

Според доклада на ИПИ с над 90% събираемост на местни данъци е само още една българска община - Котел, а в други 91 тя е над 80%.