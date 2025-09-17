Община Варна покрива дълговете на футболен клуб към НАП

Община Варна ще преведе на НАП 550 000 лв., за да покрие задълженията на закъсалия футболен клуб “Спартак 1918” и да спаси лиценза му. Финансовото подпомагане ще бъде облечено в споразумение за сътрудничество между клуба и общината за реализиране на програма за развитие на футбола и спортния туризъм чрез повишаване на качеството на спортната подготовка и състезателната дейност и за развитието на детско-юношеския футбол. Това гласува на извънредна сесия Общинският съвет. Предложението бе подкрепено от 30 съветници, а двама се въздържаха.

На заседанието трябваше да се гледа и молба за същата по размер финансова помощ за реновиране на базата на детско-юношеската академия на футболен клуб “Черно море”. Ръководството му обаче оттегли искането, за да бъде изготвена детайлна количествено-стойностна сметка за необходимите за реконструкцията средства.