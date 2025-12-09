Военният флот има нужда от поне два нови хеликоптера

Морските авиатори с три успешни мисии на танкера „Кайрос“ на ръба на времето

Военноморските сили имат нужда от поне два нови хеликоптера, за да изпълняват задачи по търсене, спасяване, помощ на бедстващи на море и полети за търсене на плаващи мини, заяви командирът на флота контраадмирал Кирил Михайлов.

Сега в авиобаза „Чайка“ са базирани три вертолета „Пантер“. „Пилотите имат най-високия нальот в българската армия, тъй като от дълги години отделяме много средства за подготовка на екипажите. Но хангарът в базата е строен през 1941 г. и често вътре температурата е по-ниска, отколкото навън, което затруднява ежедневната работа. Имаме проект за изграждане на нов и се надявам да бъдат осигурени средства за реализацията на проекта, както и за закупуване на още хеликоптери. Авиобазата ще има нужда от тях след придобиването на двата нови модулни патрулни кораба, пригодени да носят на борда си хеликоптери“, посочи контраадмирал Михайлов.

Тъй като България няма спасителен кораб, вертолетите на ВМС са ключови за бързата реакция при аварийни ситуации в български води. Командирът на военния флот даде за пример трите мисии от последните дни, при които с хеликоптери бяха евакуирани общо 7 моряци от екипажа на бедстващия край Ахтопол танкер „Кайрос“ и на борда му бяха доставени генератор и над 500 кг провизии – храни, медикаменти, гориво и свързочни средства.

„Бяхме ангажирани още от момента, в който се разбра, че танкерът е изоставен. „Пантер“ извърши разузнавателен полет и даде точна информация за местоположението и състоянието му на ГД „Търсене и спасяване“. Поставиха ни задача да доставим провизии, а при обратния полет получихме нова - да евакуираме част от екипажа. Тя бе изпълнена на ръба на времето - в изключително лоши метеорологични условия и на смрачаване, но екипажите се справиха на база на знанията, опита и професионалните си качества“, каза командирът на ВМС и допълни, че трите екипа от общо 12 морски авиатори и спасители са предложени за награда.

Те тренират ежеседмично, затова твърдят, че задачата е била рутинна, а рискът - премерен, въпреки че в района са духали ветрове със скорост 20 възела, имало е 3-4 бала вълнение и ниска облачност. В тези условия с лебедка от 40 метра височина спасители са се спускали до танкера, за да доставят провизии и да евакуират на два пъти общо седемте моряци, разказаха командирът на авиобазата кап. II ранг Николай Колев, началникът на групата за търсене и спасяване кап. Димо Тюфекчиев и вторият пилот на един от екипажите кап. Георги Тонев. В такива ситуации няма място за страх, лошото време бе най-големият риск, обясниха те.

Разчетите за стойността на операциите още не са направени, но когато се касае за спасяване на човешки живот на море, не говорим за пари. За останалите дейности, които предстоят, би трябвало да плати корабособственикът, коментира контраадмирал Михайлов.