Всички 242 души на борда на разбилия се самолет на Air India се смятат за загинали, над 200 са потвърдените жертви

Смята се, че всички 242 души на борда на полет на Air India, пътуващ за Великобритания, който се разби в Западна Индия в четвъртък, са загинали, съобщи News18.

Повече от 200 души са загинали при самолетната катастрофа на Air India, съобщи преди минути Канан Десай, висш местен полицай.

Най-малко петима студенти загинаха, а няколко бяха ранени, когато самолетът се удари в общежитие на медицински колеж, като полицията в Ахмедабад потвърди, че 25 души са ранени на земята, предава Anadolu Agency.

Полет AI171 на Air India, превозващ 242 души на борда, се разби в жилищния район Меганинагар малко след излитане от международното летище Сардар Валабхай Пател в западния индийски щат Гуджарат, според Генералната дирекция на гражданската авиация на Индия.

Авиокомпанията съобщи, че 169 от пътниците на борда са индийски граждани, плюс 53 граждани на Обединеното кралство, седем от Португалия и един от Канада, както и двама пилоти и 10 членове на кабинния екипаж.

#Breaking Air India plane AI171 crashed into Medical College in Ahmedabad - photos from crash site



THE PLANE WAS UNABLE TO KNOCK DOWN DOUBLE STOREY BRICK HOUSE BUT IN NEW YORK (9/11) KNOCKED THE CONCREATE SKYSCREAPER WITH REINFORCED STEEL?



FUCK OFF!!! pic.twitter.com/o4YwiMbzXu