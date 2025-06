Пътнически самолет се разби в Индия, на борда може да е имало над 240 души (ВИДЕО)

Самолет се е разбил в жилищен район близо до летище Ахмедабад в Индия, съобщават местни медии, цитирани от Sky News. Съобщава се, че на борда е имало над 240 души -12 членове на екипажа и 232 пътници.

Air India потвърди, че полет от Ахмедабад до Лондон Гетуик е бил "замесен в инцидент днес". Самолетът е бил с полет AI171, се казва в него. "В този момент уточняваме подробностите и ще споделим допълнителни актуализации възможно най-скоро", гласи краткото съобщение.

Самолетът се е насочвал към Бирмингам, съобщи първоначално източник от авиацията пред Reuters, но други медии в Индия съобщиха, че е летял към Лондон.

Видео, разпространяващо се в социалните мрежи, показва огромни стълбове дим, издигащи се към небето близо до летището в западния град в Индия.

Към мястото на инцидента са изпратени десетки линейки и спасителни екипи.

Летище "Гетуик" потвърждава, че самолетът е трябвало да кацне тази вечер

"Можем да потвърдим, че полет AI171, който се разби при излитане от летище Ахмедабад днес, е трябвало да кацне на лондонското летище Гетуик в 18:25 ч. Очаквайте още информация", се казва в изявление на летище "Гетуик".

#BREAKING



Air India Plane crashes in Ahemdabad



Plane has crashed in Gujarat's Meghani Nagar. The site where the plane crashed is believed to be a residential area. All roads to the area have been closed. Likely to be a passenger plane



Details awaited pic.twitter.com/2Jqr257aLL