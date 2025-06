Възможно е да има оцелели след катастрофата в Индия, появиха се първи кадри на момента, в който самолетът пада (ВИДЕО)

Има оцелели при катастрофата на пътнически самолет на Air India близо до летището в западноиндийския град Ахмедабад, съобщи NDTV.

Телевизионният канал показва кадри на ранени хора, извеждани от сградата на летището.

Според предварителни данни, катастрофата е станала с Boeing 787 Dreamliner. Той е летял от Ахмедабад за Лондон. На борда е имало 242 души - 232 пътници и 10 души екипаж.

Видео на самолета, летящ ниско, докато се бори да набере височина, показва моментът, н който самолетът се удря в земята и се е разбие, предизвиквайки огнено кълбо.

London-bound Air India plane erupts into fireball in Ahmedabad caught on video . . . . . #Ahmedabad #AhmedabadAirport #London #UK #AirIndia #Gujarat #PlaneCrash pic.twitter.com/AsnqVnEoWI

Машината е летяла около пет минути, преди да се разбие в 13:38 ч.

Генералната дирекция на гражданската авиация на Индия даде следното изявление на индийските медии:

Капитан Сумийт Сабхарвал е подполковник с 8200 часа опит. Вторият пилот има 1100 часа летателен опит.

Според РВД, самолетът е излетял от Ахмадабад в 13:39 IST (08:09 UTC) от писта 23. Той е подал сигнал за бедствие до РВД, но след това не е отговорил на сигналите.

Веднага след излитането от писта 23, самолетът е паднал на земята извън периметъра на летището. От мястото на инцидента се е виждал гъст черен дим.

📌 Live Video of Air India Plane Crash in Ahmedabad It was going to London with 242 passengers#BreakingNew #BreakingNews #planecrash #ahmedabad #gujarat #MeghaniNagar #BREAKING #विमान pic.twitter.com/12WDvfLd7Y