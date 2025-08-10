Възрастна жена от монтанско село даде 4500 лв. на ало измамник

82-годишна жена от брусарското село Василовци, област Монтана, даде 4500 лева на ало измамник. Неизвестният извършител се представил за полицай.

Случаят е от петък, когато между 16 и 16,45 часа, жената от Василовци по време на телефонен разговор станала жертва на опитния измамник. Той въвел в заблуждение бабата, информира БНР. Представил се за полицейски служител, като и съобщил, че дъщеря ѝ е задържана от органите на реда и е нужно да бъде заплатена сумата от 4000 лева, за да бъде освободена.

Без да подозира жената оставила в близост до дома си 4500 лева. За случилото се обаче 82-годишната жена подала сигнал на 112 вчера преди обяд. Образувано е досъдебно производство, случаят се поема от полицаите от Лом.