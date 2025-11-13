Въоръжен грабеж в Монтана, задържан е 16-годишен младеж

Момчето заплашило персонала с пистолет и откраднало 500 лева

Непълнолетен младеж на 16 години от монтанското село Стубел е арестуван тази нощ за грабеж, съобщиха от полицията. Според информацията, около 00:09 часа маскиран нападател влязъл в заведение за хранене в града, заплашил персонала с пистолет и откраднал 500 лева от касата. Служителите избягали в паника, а извършителят напуснал мястото.

На адреса незабавно са били изпратени полицейски екипи, които са започнали разследване и разпити на свидетели. Бързите действия на полицията довели до установяването и задържането на извършителя по-късно през нощта.

Оръжието, използвано при грабежа е иззето.

По случая е образувано досъдебно производство.