Върнаха оригиналните плочи пред храм “Ал. Невски” (Обзор)

Симеон Сакскобургготски подчерта, че като народ трябва да уважаваме историята си

Плочите са заменени през 1950 г.

Патриарх Даниил отслужи празничен водосвет

След седемдесет и пет години паметните плочи, които са били поставени на входа на Патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски” при освещаването є през 1912 година, бяха реставрирани и тържествено върнати на храм-паметника.

Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи празничен водосвет в съслужение с Великотърновския митрополит Григорий и Мелнишкия епископ Герасим - гл. секретар на Св. Синод и председател на църковното настоятелство при катедралата. Молитвено участие във водосвета взеха Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, Симеон Сакскобургготски и внукът му Борис Търновски, който е и пазител на коронатга. В храма бяха и общественици, политици, бивши депутати от НДСВ и граждани.

“Днес имаме радостта да извършим възстановяване на една историческа правда. Тези паметни плочи, които през 1912 година са били подготвени и поставени от двете страни на входа на катедралния храм “Св. Александър Невски” са памет за поставянето на основния камък и построяването на храма”, каза в словото си патриарх Даниил.

Той припомни, че “плочите стоят от двете страни на входа на катедралата до 1950 година и с кратки слова увековечават желанието, труда, саможертвата, усилията на толкова наши предци - държавници, строители, политици, и обикновен народ в памет на събитията. След промяната на държавния строй през 1944 г. новата власт, която живее с една нова идеология, нови виждания за социалния ред, в които виждания думите - цар, император бяха нещо омразно, нещо сякаш противно на човечеството, тези плочи са били отстранени, като на тяхно място са поставени други с променен текст, вече според новата идеология и новия държавен строй”, каза още патриарх Даниил.

Тържественото богослужение завърши с многолетствие, а песнопенията бяха изпълнени от квартета на храма с диригент Иван Янакиев. След това пред медиите патриарх Даниил допълни, че “събитието е възстановяване на историческата правда”. По думите му ако отричаме онези, от които сме произлезли, то ние нямаме бъдеще. “Трябва да се научим да живеем в мир с онова, което е било част от нашата история, защото иначе живеем с изкуствена представа за себе си. Податливи сме на всякакви внушения, които и в днешно време се опитват да объркат човеците, а от това никой няма полза”, каза още патриарх Даниил.

Симеон Сакскобургготски каза, че като народ трябва да уважаваме историята си. “С това се гради и самочувствието на нацията и на хората въобще. За мен важното е да се гордеем с нашето минало и да гледаме напред с увереност”, каза още той.

Инициаторът на възстановяването на паметните плочи историкът Мълвина Господинова обясни, че в началото на деветдесетте години на миналия век научава съществуването на плочите, като към онзи момент те се съхранявали в подземията на храма.

“Слава Богу, благодарение на благословението на Св. Синод, на Негово Величество Симеон II, който подкрепи инициативата и ето днес ги виждаме възстановени в истинския им блясък”, сподели тя.

Надписите на паметните плочи, поставени в началото на миналия век, са изготвени от проф. Беньо Цонев, академик Васил Златарски и от директора на Археологическия музей проф. Богдан Филов. С тези плочи се отдава почит на решението на Първото народно събрание в Търново през 1879 г., в София да бъде построен храм с името на св. Александър Невски по повод Освобождението на България. Оригиналните плочи ще бъдат поставени на стойки до южната част на олтара на патриаршеската катедрала “Св. Александър Невски”, а до тях ще бъде положен паметният дарителски надпис.

Оригиналните възпоменателни плочи са свалени от фасадата на храма през 1950 г. и заменени с други с надписи. В тях например отсъстват имената на Александър Батенберг, император Александър II и цар Фердинанд, а текстът за независимостта на България през 1908 г. липсва.

Надписът гласи следното:

ВЪЗДИГНА СЕ И БЕ УКРАСЕН ТОЯ ВЕЛИЧЕСТВЕН СЪБОРЕН ХРАМ НА СВ. АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ С ПРЕСТОЛИ НА СВ. СЛАВЯНСКИ РАВНОАПОСТОЛИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ И СВ. ЦАР БОРИС ПО РОДОЛЮБИВОТО РЕШЕНИЕ НА ПЪРВОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ В ТЪРНОВО ОТ 13 АПРИЛ 1879 ГОДИНА С УСЪРДИЕТО И ДОБРОВОЛНИТЕ ПОЖЕРТВУВАНИЯ НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД ЗА УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА НЕГОВАТА БРАТСКА ЛЮБОВ И ДЪЛБОКА ПРИЗНАТЕЛНОСТ КЪМ ВЕЛИКИЯ РУСКИ НАРОД ЗАРАДИ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В 1878 ГОД. ОСНОВНИЯТ КАМЪК БЕ ПОЛОЖЕН НА ТОВА МЯСТО НА 19 ФЕВРУАРИ 1882 ГОД. ХРАМЪТ ПОЧНА ДА СЕ СТРОИ В 1904 ГОДИНА И БЕ ЗАВЪРШЕН В 1912 ГОДИНА. ОСВЕЩЕНИЕТО МУ СТАНА НА 12-14 СЕПТЕМВРИ 1924 ГОД. ВЕЧНА СЛАВА НА ПАДНАЛИТЕ ЗА СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИЯ РУСКИ ВОЙНИ!