В градинка до училище във Варна: Питбули разкъсаха куче и раниха стопанина му

Три питбула разкъсаха куче и раниха стопанина му до СУ “Елин Пелин” във Варна. Случката се разиграла късно вечерта на 25 септември. Мъжът и съпругата му излезли да разходят домашния си любимец в градинка зад училището. Трите питбула също били там, без поводи и намордници. Те се нахвърлили върху кученцето и го умъртвили, а собственикът му бил нахапан, докато се опитвал да го спаси.

Пострадалият и жена му са украинци. В пост в социалните мрежи съпругата споделя, че и друг път питбулите са се разхождали свободно в градинката, а до кървавия инцидент се стигнало, след като собственикът им ги насъскал. От полицията потвърдиха случая. Сигнал за него е бил получен в 22:55 часа. На мястото отишъл екип на Първо РУ, който задържал собственика на питбулите - 52-годишен варненец с криминални регистрации. Срещу него е образувано досъдебно производство, което е предадено на Варненската районна прокуратура. Уведомени са Община Варна и Областната дирекция по безопасност на храните, съобщиха от ОДМВР.