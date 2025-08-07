ГДБОП задържа членове на "Хелс Ейнджълс"

ГДБОП е задържала членове на известната рокерска банда "Хелс Ейнджълс" във Велико Търново и Асеновград, съобщи БНР, позовавайки се на свои източници.

В Асеновград е задържан мъж с прякор "Латвиеца", издирван с червена бюлетина от Интерпол.

Според БТВ, задържани са над 10 души в цялата страна от клон на рокерската организация у нас.

Заподозрените са арестувани за насилие, рекет и разпространение на наркотици.

Сред тях са едни от най-известните фигури на местния ъндърграунд – Емил Йорданов, по-известен като Емо Черния, смятан за лидер на рокерската групировка „Хелс Ейнджълс“ в региона, и Мирослав Пашов, познат като Миро Пашата.

Към момента от МВР не коментират акцията.