ГДБОП и ДАНС разбиха група за международен трафик на дрога

Организирана престъпна група за държане, укриване и международен трафик на наркотици беше разкрита след съвместна акция на ДАНС и ГДБОП в Пловдив. Арестувани са десет души, шест вече са с повдигнати обвинения. Спецакцията е била реализирана съвместно между Окръжна прокуратура – Пловдив, ДАНС и ГДБОП.

"Привлечени като обвиняеми са няколко лица, задържано е и наркотично вещество. Имаме данни, че групата е действала от година и половина. Ръководителят ѝ се занимава с търговия на недвижими имоти и автомобили, живее в Пловдив, не е криминално проявен", съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева.

Наблюдаващият прокурор Славена Костова обясни, че ДАНС е подала информация, че функционира ОПГ, създадена с цел извършване на престъпления, свързани с международен трафик на дрога в големи количества.

"Досъдебното производство е образувано въз основа на постъпила информация, че в град Пловдив и на територията на страната функционира организирана престъпна група, свързана с държане, укриване и международен трафик на наркотични вещества в големи размери. Установено е, че ръководителят на престъпната група осигурява наркотичните вещества, предимно кокаин и марихуана, от държави-членки на Европейския съюз, предимно Испания и Нидерландия. След което участници от групата са били ангажирани с транспортирането на тази стока до Република България", обясни Костова.

По думите й, в България наркотичните вещества са били складирани, съхранявани известно време и след това пренасочвани към Турция.

"За целта са били набирани международни шофьори, които са превозвали наркотиците с товарни камиони в специално обособени тайници. Задържаните лица обаче не са шофьори, а са ги набирали. За момента няма задържани шофьори. На 9 август бяха предприети координарани действия по разследването – над 25 претърсвания и изземвания. Бяха извършени претърсвания на територията на областите Пловдив, София и Бургас, в резултат на които беше задържан ръководителят на групата и още 4 лица. На всичките 5 лица бяха повдигнати обвинения. На едно от тях беше взета мярка „гаранция“. Спрямо 4 лица беше взета мярка „задържане под стража“. Вчера в София беше задържано още едно лице, което е участник в групата. В автомобила му беше намерен куфар, съдържащ 9 пакета наркотично вещество – около 10 килограма марихуана. Срещу него също е взета мярка „задържане под стража“. Лицата са от мъжки пол, от 26 до 62-годишна възраст", обясни наблюдаващият прокурор.

участниците са от 26- до 62-годишна възраст- само мъже. "Те са комуникирали при висока конспиративност и мобилност и предимно на четири очи. Това наложи множество издирвателни мероприятия", допълни прокурорът.

Цветин Тодоров от ДАНС уточни, че в средата на миналата година е получен първоначалният сигнал. "Планирани са и са изпълнени всички способи по закон. След придобиване на достатъчно конкретна информация е сезирана Окръжната прокуратура в Пловдив. По преценка на наблюдаващите прокурори, в продължение на няколко дни, са осъществени действия за пресичане на престъпната дейност", отбеляза той.