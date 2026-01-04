Глобяват градския превозвач в Бургас заради "закръглена" цена на билетчето в евро

"Очаквам ръководството на “Бургасбус” да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона. Осигурили сме всичко на "Бургасбус".

Това написа във фейсбук кметът на Бургас във връзка със закръглянето на цената на 0.80 евро. НАП глоби дружеството заради закръглянето на цената на билета в евро, с мотив че е в разрез със Закона за еврото.

"Ако дружеството е подвело принципала - Общински съвет - пак жалко за всичките усилия през годините. Очаквам още утре, ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро", коментира още Николов.

Бургаски общински съветници пък бранят в социалните мрежи свое решение, взето на сесията от 30-ти септември 2025 година, след като Националната агенция за приходите обяви глобата навръх Нова година.

НАП установи икономически необосновано увеличение на цената на билета за обезпечаване на линиите на градския транспорт в Бургас. Това стана ясно по време на поредната поверка за спазване на Закона за въвеждане на еврото извършена на 2-ри януари.

"Инспектор по приходите е закупил билет с плащане в брой на борда на превозно средство на стойност 1,56 лева (0,80 евро), като цената на същия билет на 30-ти декември 2025 г. е била 1,50 лева (0,77 евро) или налице е необосновано увеличаване на цената с 4%. На база събраните доказателства, увеличението се счита за необосновано от обективни икономически фактори, което е нарушение на Закона за въвеждена на еврото и поради това на търговеца е издаден акт за установяване на административното нарушение", пише в пост на официалната страници на НАП във Фейсбук.

Под този пост има и коментари от бургаски съветници, които твърдят, че действията на инспектора на НАП са незаконни тъй като решението за увеличаване на цената на еднократния билет е взето на сесия преди три месеца.

Докладната записка е входирана тогава от управителя на "Бургасбус" Петко Драгнев. В нея той обяснява как нарастващите цени на горивото от 2017 до 2025, увеличаването на минималната работна заплата и други водят до ръст на загубите за дружеството.