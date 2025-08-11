Гонка в София завърши с арест: Мъж откраднал бус и тръгнал към летището, искал да се качи на самолет, но без билет

Арестуваха мъж в София, откраднал бус в центъра на града и тръгнал да бяга към столичното летище. Искал да се качи на самолет, но нямал билет. Това разказа на брифинг Илия Кузманов, зам.-началник на 5 РУ към СДВР.

"В 10:50 часа е получен сигнал през 112 за извършено противозаконно отнемане на бус, който зарежда със стока. На кръстовището на ул. "Оборище" и бул. "Евлоги Георгиев" автобусът е отнет с ключове оставени са таблото. В момента на отнемането шофьорът е бил в магазина да оформя документи, в товарния отсег е имало втори служител, който е успял да скочи. Веднага е пуснат за издирване", добави той.

"Започнахме бързи заградителни мероприятия и издирване на буса. Получихме сигнал за неговото движение. На бариера "Изход" на столичното летище беше задържан от колеги от ОСПС на СДВР. Случаят приключи в рамките на около 30 минути. Бусът беше намерен и извършителят задържан. Той е известен на полицията, но за сравнително малки прояви, като неверни сигнали към 112. Около 35-годишен. Към момента не е извършвал кражби на МПС-та и противозаконни неща. Не ни е известно да има психични проблеми или умствени такива", посочи още Илия Кузманов.

Мотивите за кражбата все още се изясняват. "Стоката не е била обект на кражбата, тъй като това са неща, с които се зареждат магазини", отбеляза зам.-началникът на 5 Районно управление.

"Гонка с полицията имаше в последната фаза около столичното летище, но извършителят на кражбата не е направил ПТП-та по пътя към аеропорта", отбеляза още той.