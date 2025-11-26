Градската десница изгуби битката с Путин и тази с Пеевски

Основният виновник за вакханалията с бюджета и тоталното объркване на публичните финанси се казва Асен Василев

Излъгаха най-нагло собствените си избиратели

Ще се опитам да го напиша без хаплив език, макар че ми е трудно, когато гледам телевизия. Градската десница в лицето на ПП-ДБ изгуби битката с Путин, изгуби и битката с Пеевски.

Вместо да си посипят главата с пепел, а лидерите ѝ и дежурните ѝ говорители да изчезнат за известно време и да помислят за нови лица и честен прочит на собствения си провал, те не слизат от екрана и за пореден път завъртат изтърканите номера с протестите на площада. В този смисъл приличат досущ на Европейската комисия, която наложи 19 пакета от самоуврежащи Европа санкции на Русия, без да схване, че щом първите три не са проработили, няма да проработят и останалите 16.

Онзи ден американският министър на финансите Скот Бесент им го каза в прав текст: европейските държави повтарят една и съща стратегия 19 пъти, без да постигат реален ефект върху Москва. Ако дадена мярка се повтаря многократно и не работи, това е „само доказателство за провал“.

Така и нашите приятели от градската десница – когато се сблъскат челно със собствената си политическа безпомощност, викат хора на площада (които оредяват прогресивно) и крещят до изнемога „Долу Пеевски“. И това – само година и половина след като му седяха в скута, питаха „Удобно ли е“ и променяха конституцията с Дидо. Ами това е формено безобразие. Тези хора излъгаха най-нагло собствените си избиратели, а и всички, които се надяваха в тяхно лице да се роди алтернатива. След като Дидо ги изхвърли от властта, започнаха да го обиждат на прасе и да правят старите циркове на площада и в парламента.

Днес Асен Василев изнесе и една хистерична акция, за да се опита да мобилизира хората на улицата, но това отдавна се превърна във водевил.

Борисов и Пеевски просто продължиха неговото дело, за да задържат властта, която умните и красивите им връчиха от корист и глупост за пореден път през последните 12 години, вместо да изградят солидна, разумна и широка алтернатива на мутренския модел. Сега повтарят като папагали опорки, които нямат никакво значение и които събират все по-малко хора на улицата.

Досущ като Европейската комисия, която продължава да повтаря като папагал, че Путин е агресор и трябва да се предаде.

Новата им опорка, която проби и в нашите телевизии, е, че КГБ са написали мирния план на Тръмп и са го подхлъзнали да го предложи, а той, от глупост и суета, защото иска да вземе Нобелова награда за мир, го направил. Това го слушам по телевизиите да се говори съвсем сериозно от два дни.

Даже ги канят по двама с едни и същи опорки в студиата да говорят безподобни примитивни небивалици. Нямам думи.

Евроатлантиците загубиха войната в Украйна. Разбира се, че Русия ще диктува условията на мир, защото те се диктуват от победителя.

Тръмп е реалист, който проявява трезвост и видя това още преди година и половина, когато изпрати Тъкър Карлсън да прави интервю с Путин.

Срещата в Аляска бе признание от САЩ за победата на Русия в Украйна. Ако имаше и минимална възможност Русия да изгуби битката на бойното поле, Тръмп никога нямаше да приеме среща с Путин, а щеше да го смаже.

Днес всички евроатлантици, които говорят небивалици, не могат да отговорят на един прост въпрос – как ще победят Русия и как ще накарат Путин да се съгласи на небивалиците им за мирен план.

Да оставим спора кой е крив и кой е прав. Да видим по какъв точно начин ще стане това, в което упорства ЕС. Аз ще отговоря – по никакъв. Няма такъв начин.

Либералите загубиха войната в Украйна, а това, което разиграват сега, е отлагане на последното действие – признанието за поражението и падането на завесата.

Вместо да напуснат сцената, защото се провалиха, не победиха Путин, вкараха Европа в рецесия и дългова спирала, съсипаха индустрията и занитиха стария континент в задънени и абсурдни маргинални идеологии, те продължават да жестикулират и да въртят кухи фрази, на които отдавна никой не обръща внимание.

И не искат да разберат, че колкото по-дълго отлагат капитулацията си пред Путин, толкова по-лоши условия за мир ще подпишат с него. Днес могат да мечтаят за споразумението между Киев и Москва от 2022 г. в Истанбул.

Тези хора трябва да се махнат, защото се провалиха и защото не могат да бъдат лидери и водачи на нищо друго, освен на собственото си падение.

Написах това, за да се полекувам от официалната пропаганда, която тече по телевизиите и която е травмираща не толкова, защото е пропаганда, а защото глупостта, която тече от екрана, е неистова и смазваща.

(от Фейсбук)