Граждани протестират не за цената, а заради липса на паркоместа

ВАС решава законна ли е варненската Зелена зона

Върховният административен съд (ВАС) ще решава законна ли е Зелената зона във Варна, която трябва да заработи от 20 ноември. От Варненския административен съд съобщиха, че там са заведени общо 13 дела по жалби от граждани и фирми срещу кметската заповед за режима на платено паркиране, от които са останали само 3 дела и те са пратени по подсъдност във ВАС.

Зелена зона обхваща 7 подзони с 10 200 паркоместа в широкия център на Варна. Решение за това заедно с кредит от 12 млн. лв. бе взето от местния парламент през 2022 г., без да се посочва конкретна дата. След три години подготовка и отлагане на 19 септември тази година от администрацията обявиха, че зоната ще заработи от 20 ноември, за да се обезпечи изплащането на заема.

Живеещите в обхвата є получиха 2 месеца гратисен период, за да подават заявления за абонамент. За първи автомобил той е 55 лв. годишно, а за втори - двойно повече. Таксата за паркиране е 1 лв. на час с максимален престой до 5 часа вместо до 3 часа, както е в Синя зона, която действа нон-стоп. Зелената ще работи само в делнични дни и от 9 до 19 ч.

Въпреки това недоволни граждани, обединени в 4 инициативни комитета, обяви протест, защото проектът не е съобразен с различните квартали. Най-бурно е недоволството в кв. “Чайка”, където на над 10 000 жилища са разчертани 2800 паркоместа.