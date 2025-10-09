Григор оттегли заявката за Стокхолм, остава извън игра за дълго

Григор Димитров продължава да отлага завръщането си на корта след травмата, получена на Уимбълдън. Тогава най-добрият ни тенисист скъса гръден мускул при на практика спечелен мач срещу бъдещия шампион Яник Синер и се подложи на лечение и възстановяване. Първоначалният му план бе да се появи обратно в игра за сезона на твърди кортове в Северна Америка, а след това го промени за азиатските турнири. Но ето, че родният ас оттегли заявка си и за надпреварата в Стокхолм идната седмица.

Новината излезе часове, след като американецът Томи Пол освободи едно от местата в схемата и Димитров се премести сред първите 4 поставени, което щеше да му осигури място направо във втория кръг. Но състоянието на българина явно не му позволява да играе и той се отказа от сигурен приход от наградния фонд и точки за ранглистата, в която продължава да губи позиции по време на отсъствието си.

Григор все още има заявки за турнира от категория „АТП 500“ във Виена и Мастърса в Париж в края на месеца, но изглежда все по-вероятно да си даде почивка направо до началото на новия сезон в Австралия.