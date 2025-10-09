Efbet става спонсор на Суперкупата по волейбол

Efbet става генерален спонсор на турнира за Суперкупата на България по волейбол, който ще се проведе в края на следващата седмица. Надпреварата събира най-добре представилите се отбори от миналия сезон, като шампионът и носител на Купата на България Левски е домакин.

В зала "Левски София" ще дойдат вицешампионът Локомотив Авиа (Пд), който междувременно привлече мегазвездата на българския волейбол Матей Казийски, както и участниците във финалната четворка на Супер Волей Нефтохимик 2010 и Берое. На 18 октомври са полуфиналите, а ден по-късно е и големият финал за първия трофей за сезона в родния волейбол.

Букмейкърът е основен спонсор на българския волейбол от над 10 години