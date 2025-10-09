Събличат Медведев на корта в Шанхай

Даниил Медведев отново шокира света на тениса с изцепка, като помоли едно от момичетата, които подават топките, да съблече фланелката му по време на мача с Лърнър Тиен (САЩ) от Мастърса в Шанхай. Своенравният руснак е известен с това, че трудно понася жегите, а условията в китайския мегаполис вече отказаха много от колегите му, но Медведев успя да спечели със 7:6 (6), 6:7 (1), 6:4.

„Ще се схвана тук, трябва някой да ме съблече“, подвикна Медведев към супервайзора на АТП Джери Армстронг, който обаче вместо да нареди подобно нещо на някое от момичетата, сам се притече на помощ на руснака и се стигна до твърде необичайна сцена на корта...

Новак Джокович продължава на полуфиналите след успех с 6:3, 7:5 над зизу Бергс (Белгия), а за място на финала ще спори с Валентен Вашеро, който обърна за 2:6, 7:6 (4), 6:4 Холгер Руне. Датчанинът стана поредният, оплакал се от мускулни схващания, а тенисистът от Монако, който започна седмицата като 204-и в света, стана най-нископоставеният, стигнал полуфинал на Мастърс.