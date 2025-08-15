Гурбетчия хванат със 150 дози фентанил

Бил първият му “работен” ден

Акция в “Столипиново”

20-годишен от Столипиново, завърнал се наскоро от гурбет в чужбина, бе заловен със 150 дози от смъртоносния наркотик фентанил.

Младият мъж се завърнал скоро от чужбина. Той решил да “удвои” спестените пари от гурбет, но не по законен начин, а с търговия на дрога. Полицаи от Шесто РУ в Пловдив обаче го надушили и започнали да го дебнат. Гурбетчията бил спипан в момент, в който се е готвел да “зарежда” терена с нова партида фентанил.

При личен обиск са открити над 150 дози от субстанцията, разпределени и подготвени за улична продажба, пише trafficnews.bg.

“Отскоро се движи навън, никой не го беше чувал преди”, казаха пред медията източничи от квартала. По думите му, това бил първият му “работен ден” на младия мъж.

Младежът е задържан в ареста. Очаква се прокуратурата да повдигне обвинение за разпространение на наркотични вещества.

Фентанилът е известен с мощното си въздействие и високия риск от свръхдоза. Той е между 50 и 100 пъти по-силен от морфина и приблизително 50 пъти по-силен от хероина и по тези причини с него лесно се предозира и се стига до летален изход.