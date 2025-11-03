Гуцанов: Щастлив съм, че майчинството се вдига

Преди началото на днешния надзорен съвет на НОИ социалният министър Борислав Гуцанов съобщи, че предлаганото увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта най-вероятно ще бъде прието от Надзорния съвет на НОИ.

Няма промяна в други параметри на бюджета на общественото осигуряване. Пенсиите ще се осъвременят от 1 юли по "швейцарското правило" - между 7 и 8 процента. На по-късен етап ще се изчисли точният процент.

Гуцанов не пропусна да коментира и повишението на майчинските.

"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че гласуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата през втората година. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и заедно с това да си гледат децата", заяви социалният министър.

Минималната работна заплата се определя така, както е по сега действащия закон, става 1213 лева, припомни той.