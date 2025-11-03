Шампион по подводен риболов стана главен секретар на Областна администрация

След успешно проведен конкурс за длъжността, Валентин Люцканов е назначен за главен секретар на Областна администрация - Бургас.

Люцканов има дългогодишен административен опит и вече е заемал същата позиция в периода 2015 – 2022 г. В продължение на седем години е работил съвместно с настоящия областен управител Владимир Крумов, който тогава е изпълнявал функциите на заместник-областен управител.

Любопитен факт е, че Люцканов, освен добър администратор е и абсолютен шампион по подводен риболов. Иначе е икономист по образование и магистър по „Международно управление“