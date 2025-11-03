Новата градска мода - драскат със спрей колите на прелюбодейците

Западната "мода" да се надраскват със спрей автомобилите на хванатите в изневяра дойде и у нас, видя "Труд news".

Все повече коли осъмват с надписи като "Лъжец", "Измамник", "Прелюбодеец", но изписани на английски език.

Първият такъв автомобил бе нашарен в Бургас. Гледката смути мнозина на ул. „Шар Планина“ в ж.к. „Братя Миладинови", който е съвсем близо до централната градска част.

Скъпарският бял "Мерцедес" бе маркиран с "Cheater", което в буквален превод значи измамник, но се употребява и основно за неверни на гаджетата или съпрузите си.

Втори такъв автомобил се пръкна и в Пловдив. Снимката на малка "Тойота" стана истински хит в социалните мрежи. Кадърът бе качен от пловдивчанина Тодор Костадинов във фейсбук групата "Забелязано в Кичука". Авторът на фотоса в града под тепетата коментира лаконично: "Мацките в Кичука са сурови...".

Потребители в мрежата казват, че течението е завладяло почти всички родни градове, а драсканиците са дело предимно на емоционално нестабилни млади хора, които са неспособни да уреждат личните си терзания очи в очи, а споделят обидата и огорченията си винаги публично.

Подобен вид демонстративни проявления има отдавна в Америка и Западна Европа, коментират българи зад граница.

"Хубаво имитираме Запада, ама поне изписвайте на български език, когато някой ви изневерява", пише възрастна пловдивчанка.



Бургазлия бе първият прелюбодеец, чиято кола бе надраскана с присъдата "Прелюбодеец". Не се знае дали спреят е перманентен или няма отмиване.



Собственикът на малката "Тойота" очевидно е разбил нечие сърце...

"Лъжец!", кратко, точно и ясно.

Някои са по-груби в изказа си. Тук авторът на надписа е използвал думата "З*дник".