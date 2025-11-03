Ето от кога влиза в сила забраната на мобилни телефони в училищата

Близо 800 училища в страната вече са въвели ограничението по собствена инициатива

Забраната за използване на мобилни телефони в училищата се очаква да влезе в сила през януари, след окончателното приемане на измененията в Закона за предучилищното и училищното образование на второ четене. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на посещение в село Търнава, община Бяла Слатина.

По думите му, макар законовите промени все още да не са влезли в сила, близо 800 училища в страната вече са въвели ограничението по собствена инициатива, с решение на своите ръководства.

Министър Вълчев беше в Търнава за откриването на нов физкултурен салон в Основно училище „Христо Ботев“, както и за среща с учители от община Бяла Слатина, на която бяха обсъдени предстоящите промени в образователната система и условията за работа в училищата.