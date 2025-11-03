“България Ланд” става платформа на нематериалното изкуство

По инициатива на своите посетители

Само три месеца след откриването си културно-историческият парк с макети “България Ланд” провокира засилен интерес към четенето на историческа и родолюбива литература сред посетителите си. Децата и семействата им, които досега разгледаха парка, вдъхновени от макетите, започнаха да търсят книги за героите и събитията от българската история.

В отговор на този интерес се роди идеята за нова платформа в парка, посветена на нематериалното културно наследство на България - литература, изобразително изкуство и наука. Първата стъпка бе направена по повод Деня на народните будители, когато в “България Ланд” бе открит специален щанд на българската книга.

Гост на инициативата бе академик Иван Границки и издателство “Захари Стоянов”, които представиха поредиците “Дълг и чест” и “Език свещен”. В своето обръщение акад. Границки благодари на организаторите и лично на Съни Сънински, съосновател и идеолог на парка, като подчерта:

“В културно-исторически парк “България Ланд” срещаме духа на миналото и словото на бъдещето. Това е място, където книгата отново има дом сред хората.”

Събитието бе уважено от председателя на общинския съвет на община Правец г-жа Цветелина Владимирова, както и ученици, гости и приятели на парка.

Организаторите обявиха, че предстоят нови срещи с писатели, художници, актьори и учени, които ще превърнат “България Ланд” в жива сцена на българския дух.

“Уникалното в случая е, че макетите в парка запалиха искрата на любопитството. Оттам започна чудото на четенето!” сподели пред гостите и г-н Сънински.

“България Ланд” продължава мисията си да съчетава образование, изкуство и национален дух, като показва, че българската история може да бъде не само видяна, но и преживяна.