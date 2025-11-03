Седмична анкета на “Труд нюз”: Българите искат нови избори – и то веднага

60,5% от участниците в анкетата на „Труд Нюз“ настояват за предсрочен вот

В седемдневна онлайн анкета на „Труд Нюз“, проведена сред 2580 уникални участници (по IP адреси), читателите на trud.bg дават ясен сигнал към властта. На въпроса „Има ли нужда от избори за парламент в България сега?“ резултатите са следните: Да, възможно най-бързо – 60,50%; Не, държавата е стабилна – 34,46%; Политиката не ме интересува – 5,04%.

Над 60% от участниците в анкетата са убедени, че сегашното управление е изчерпано и единственият демократичен изход е предсрочен вот. Резултатът ясно показва обществена умора и разочарование от политическия застой, който се проточи след поредица от нестабилни коалиции и взаимни обвинения между партиите.

Около една трета от анкетираните (34,46%) все пак смятат, че държавата не трябва отново да влиза в изборна спирала, аргументирайки се с нуждата от предвидимост и икономическа стабилност. Това показва, че макар мнозинството да иска вот, страхът от политически хаос остава силен фактор в общественото мнение.

Макар и малък, делът от 5,04% заявяващи, че „политиката не ме интересува“ е показателен за растяща апатия и разочарование.

Анкетата идва в момент на задълбочаваща се криза на доверие към институциите, след серия от скандали, взаимни обвинения и разпад на коалиции. Обществото е изтощено от многократни избори през последните години, но същевременно желае ново начало, дори и на цената на нестабилност.

