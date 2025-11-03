Местят депутатския паркинг от площада до „Св. Ал. Невски“

Не стигат местата за автомобилите на народните избраници край Партийния дом

Мястото е общинска територия

Депутатският паркинг да се премести от площада до катедралата “Св. Александър Невски” на свободната площ източно от НС, откъм Ректората, настоява кметът на район “Средец” Трайчо Трайков.

Към момента паркингът се използва от депутатите, на които не им стига мястото около партийния дом. Затова те оставят автомобилите си до храма “Св. Александър Невски” и пеша тръгват за работа в другата сграда, където заседава НС от септември 2023 г.

“Мястото където оставят автомобилите си около катедралата е общинска територия, която под формата на зона за сигурност се използва като паркинг. Предлагаме им алтернативно място, което е към НС и стои празно - него да използват. Зоната за сигурност беше отговорът на администрациите, за да не зависят за паркиране от общината. “Примерът” на НС започна да се копира и от други държавни администрации”, коментира пред “Труд news” Трайчо Трайков.

Чиновниците от Народното събрание отказаха коментар, поискаха да им бъдат изпратени въпроси по ЗДОИ и обещаха отговори в законовия 14-дневен срок.

“В отговор на предписанието на ръководството на община “Средец” за незабавно обезопасяване, администрацията на Народното събрание е поставила сигнални ленти на три места около сградата”, каза още кметът на района.

Той коментира, че от 2023 г.. се чака да започне ремонт на сградата, която е паметник на културата, а се руши. “С оглед на сложните законови процедури е напълно възможно да е извършена значителна по обем работа, която не се вижда, но ще продължим да следим ситуацията”, увери Трайков. Той припомни, че положението с бившата германска легация (стария Нотариат) е още по-сериозно и там също се очаквали спешни действия от държавата в лицето на Министерството на културата.