Президентът ще връчи националния флаг на антарктиците от 34-ата българска полярна експедиция

На 4 ноември, вторник, от 11.00 часа президентът Румен Радев ще връчи националния флаг на антарктиците от 34-ата българска полярна експедиция. На церемония в Гербовата зала знамето ще приеме ръководителят на експедицията проф. Христо Пимпирев.

За четвърта поредна година българската експедиция ще плава към Ледения континент с българския изследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“. Първата група български учени заминава на 10 ноември към полярната ни база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън.

През настоящата експедиция ще се реализират общо 25 научни проекта, от които 15 са на екипи от България, в областта на микробиологичните изследвания, морската биология, медицината, социологията, космическите изследвания и океанологията. Ще продължат системните наблюдения на полярната околна среда, предвид климатичните промени. Научните екипи са от Софийския университет, Техническия университет и институти към БАН.

В българската експедиция за втора година ще участват учени и от Гърция, Черна гора и Румъния, а голям проект по морска биология ще се осъществи заедно с учени от Португалия и САЩ.