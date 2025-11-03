Още няма решение за ръста на учителските заплати

Процентът, с който догодина ще бъдат увеличени учителските заплати, все още не окончателно уточнен. Това поясни министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Имаме едни разчетени средства, но е въпрос на разговори със синдикатите откога и с колко да увеличим възнагражденията. Аз това, което си позволих да кажа е, че увеличението ще бъде по-високо от средното за бюджетния сектор. Знаете, опитваме се да следваме тази политика учителските заплати да са 125 процента от средните за страната. Имаме малко изоставане от нея, но се стараем да я следваме", каза Вълчев, цитиран от БНР.