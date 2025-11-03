Потребителската кошница е поскъпнала с 1 лев за седмица

Цената на основните хранителни продукти у нас отново тръгва нагоре

Цената на основните хранителни продукти у нас отново тръгва нагоре. Потребителската кошница, изчислявана от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ), се е повишила с един лев за седмица и вече струва 98 лева. Това обяви председателят на комисията Владимир Иванов по време на редовния седмичен брифинг за движението на цените на едро при храните, плодовете и зеленчуците.

След близо две седмици на стабилни нива около 97 лева, увеличението идва на фона на характерното за сезона поскъпване на продуктите. Според Иванов това е обичайна тенденция за прехода между есента и зимата, когато предлагането на някои зеленчуци намалява, а транспортните и производствените разходи растат.

Въпреки общия ръст, при част от продуктите се наблюдава поевтиняване. Зеленият пипер, картофите, лукът, зелето, лимоните и ябълките са сред стоките, чиито цени леко са се понижили. Очакванията са тенденцията на спад да продължи и през следващите седмици, особено при зелето и ябълките.

От друга страна, поскъпване има при доматите – с 24 стотинки, краставиците – с 30 стотинки, както и при морковите, тиквичките, гроздето и бананите. При месото също има лек ръст – свинското и пилешкото поскъпват с по 18 стотинки. Незначително увеличение има и при брашното и олиото.

Сред храните, които запазват цените си от предходната седмица, са яйцата и фасулът, докато сиренето, кашкавалът, прясното и киселото мляко, както и захарта, бележат леко поевтиняване.

„Пазарът функционира нормално и няма изкривявания. Конкурентната среда остава стабилна, а колебанията в цените са сезонни“, увери Владимир Иванов.