Никулден в Приморско: Безплатна рибена чорба и морски дарове

Ще бъдат запалени и коледните светлини на града

Двудневни празненства за Никулден предстоят в Приморско. Те започват на 5 декември, а кулминацията им ще бъде точно в Деня на Свети Николай Чудотворец – 6 декември. Празникът на светеца – закрилник на моряците и рибарите – тук се почита всяка година с богата програма, която вече е готова, каза пред „Труд news“ кметът на Общината Иван Гайков.

Двудневното празненство ще се състои на пристанището, където ще се раздава безплатно рибена чорба и морски дарове, приготвени от изкусни майстор-готвачи.

"Риба на скара ще има непременно", обясни градоначалникът.

Навръх Никулден в града ще бъдат запалени и коледните светлини, като това ще се случи в разгара на концертите. Местните рибари от своя страна ще представят многообразието на улова си през годината.

В Приморско се подготвя и голям проект, който ще се превърне в любима туристическа атракция. Крайбрежна алея ще свърже града с красивия залив Маслен нос. Това значително ще подобри връзката между курорта Китен, легендарното ММЦ и Приморско, като маршрутът ще преминава през най-красивите природни забележителности. Една от тях е тракийското светилище „Бегликташ“, където всяка година се провежда фестивал „Опера на открито“, известен още като „Опера край светилището“. През следващия сезон се предвижда тук да се организират още музикални фестивали, обясниха от общинската администрация.

Спектаклите на светилището „Бегликташ“ мнозина сравняват с магически заради красивата и мистична местност. То се намира върху хребета на Маслен нос и мнозина го наричат „Българския Стоунхендж“. Представлява специфично подредени камъни в кръг върху скална повърхност. Вероятно е изпълнявало функциите на слънчев часовник, календар и храм.

Алеята ще преминава и край красивия Южени плаж на Приморско, както и покрай Дяволска река, която прекосява района. Освен това, в северната част на Китен е приключило укрепването на брега, който вече е живописно място за разходки.