Дадоха "лъвиците" на Марчело Абонданца

Българският волейбол ще продължи да ползва италианско ноухау – след като Джанлорензо Бленджини изведе мъжкия национален отбор до сребърните медали на световното първенство тази година, родната федерация повери и женския ни тим на специалист от Ботуша. Марчело Абонданца ще поеме „лъвиците“ от напусналата Антонина Зетова, като за него това е завръщане на поста след периода 2011-2015 г. За разлика от Бленджини, който има задачата да класира мъжете на олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г., целите пред наставника на дамите са доста по-ниски.

„Този отбор трудно може да се класира за олимпиада, затова такива цели нямаме – заяви председателят на БФ Волейбол Любо Ганев. - Излишно е да товарим тези млади състезателки с такива непостижими цели. Основната задача е да имаме отбор, който да бъде в топ 15 на световната ранглиста към този период, за да може в следващия олимпийски цикъл 2028-2032 година да работим с цел класиране на олимпийски игри“.

Абонданца има опит като селекционер също така на Гърция и Канада и като треньор на множество водещи клубни отбори, а в момента води турския Фенербахче. Той е пожелал старши-треньорът на хегемона в женския ни волейбол Марица Ахметджан Ершимшек за първи помощник в екипа си.