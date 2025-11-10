13-и пореден ски „Оскар” за Банско

Месец преди официално да открие 23-тия си сезон, Банско отново се доказа като запазена марка и за 13-а поредна година бе обявен за курорт №1 на България от най-високата инстанция в туристическата индустрия.

Малкото планинско градче заслужи еквивалентната на „Оскар“ в киното статуетка от Академията на Световните ски награди, нареждайки се сред 25-те дъ бест зимни дестинации на планетата.

В 16-седмичната онлайн надпревара участваха 211 топлокации от 5 континента, а в гласуването на сайта Worldskiawards.com се включиха около 4,3 млн. души (клиенти и професионалисти) от повече от 143 страни. Това превърна допитването не просто в най-голямото в бранша, но и едно от най-глобалните, провеждани официално изобщо.

Тази година Банско направи общо 13-ия си златен дубъл в историята на ски „Оскар”-ите и общо четвърти хеттрик в класацията, след като титлата за най-добър хотел у нас за 11-и път отиде в бляскавата витрина на „Кемпински Гранд Арена“, а в категорията на шалетата пак след 2020-а, 2023-та и 2024-та ликува „Даяна-Рос”.

Абсолютното превъзходство на курорта ни се илюстрира и от факта, че той е сред едва 4-те места на планетата с пълен комплект от 13 приза от 13-те издания на Световните ски награди. Управляван от концесионера „Юлен“, зимният център под връх Тодорка безусловно доминира в конкурса от 2013-а, като със същото могат да се похвалят само още австрийският Кицбюел, разположеният най-високо в Европа френски Вал Торенс, който за 10-и път получи голямата награда за №1 на планетата, както и тузарският американски Диър Вали.„Щастливи сме, че печелим този „Оскар” в областта на ски туризма за 13-и пореден път, защото това спомага за имиджа не само на града, но и на България като предпочитана локация за луксозно ски преживяване, където водещо е високото качество на услугата на изключително атрактивна цена”, коментира маркетинг директорът на „Юлен” Иван Обрейков.