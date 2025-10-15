Двама обвинени за далавери в КАТ-Хасково

Регистрирали автомобили с неизправности

Двама души са обвинени за приемане на подкупи в КАТ-Хасково, съобщиха от прокуратурата. Това стана след акцията във вторник.

Пред закона ще отговарят 48-годишният Б. Д. - длъжностно лице в сектор “Пътна полиция” на отдел “Охранителна полиция” при ОД на МВР-Хасково, както и 48-годишната Е. П.

Б. Д. работил като длъжностно лице в сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР-Хасково. Неговите задължения включвали извършването на проверка за съответствие на номерата на двигател, рама и година на производство на автомобили с посочените в документите. Той трябвало да следи и за неизправности на колите при преминаване на техническия преглед.

Установено е, че Б. Д. системно нарушавал тези задължения или извършвал проверките формално, казаха от прокуратурата. В тези действия му помагала Е. П., която осъществявала контакт със собствениците или ползватели на автомобили с неизправности или нередовни документи.

Тя работела в помещение, което се намирало близо до пътната служба и предлагала услуги за попълване на документи за регистрация. Според събраните до момента доказателства Е. П. определяла цена на услугата за регистрация на автомобили с неизправности или нередовни документи, в която се включвал и подкуп в пари за Б. Д.

Обвиняемите са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. По досъдебното производство се извършват действия по разследването.