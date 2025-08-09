Два военни вертолета „Кугър“ участват в гасенето на пожара край Сунгурларе

Още по темата: Голям е фронтът на пожара в Сунгурларе, кметът обяви бедствено положение 09.08.2025 13:33

Екипажи от състава на 24-а авиобаза в Крумово с два вертолета „Кугър“ се включиха в действията по потушаването на пожара, възникнал в района на град Сунгурларе, област Бургас, съобщиха от Министерството на отбраната.

Вертолетите са излетели в 13:24 ч. и в 15:45 ч. днес. Военнослужещите помагат за гасенето на огъня като обливат засегнатите райони с вода от въздуха. Те координират действията си със служителите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, допълват от министерството.

Заради пожара четиридесет души бяха евакуирани и настанени в дома за възрастни с увреждания в село Славянци.

Със заповед на кмета на община Сунгурларе Димитър Гавазов в пет населени места в общината беше обявено бедствено положение - в землищата на град Сунгурларе, селата Бероново, Скала, Славянци и селищното образувание Балабанчево. Бедственото положение се обявява за неопределено време.

Огънят е обхванал гори, земеделски земи и лозови масиви. Към момента няма пряка опасност за жителите на Славянци, но ситуацията е динамична и се наблюдава непрекъснато. Кметът на община Сунгурларе Димитър Гавазов е свикал кризисния щаб, който взема решения според развитието на обстановката и посоката на вятъра, съобщиха от общинската администрация.

Пожарът е между два завода, като съществува риск пламъците да достигнат до "Винекс Славянци". По данни на огнеборците "Шато Зеланос" няма да може да бъде спасено.

На място работят девет противопожарни екипа, а в гасенето участват и доброволци. Очаква се пристигането на хеликоптер, който да подпомогне борбата със стихията.

Пожарът е тръгнал вчера от село Балабанчево, преминал е през село Бероново, Сунгурларе и село Скала, и в момента е достигнал района на Славянци, допълват от Общината.