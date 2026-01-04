Делян Пеевски честити 36-тия рожден ден на ДПС на членовете и симпатизантите и призова за сплотеност

Да бъдем силни и сплотени - наш дълг е да служим на хората и на България, заявява лидерът на ДПС Делян Пеевски и честити на членовете и симпатизантите 36-тия рожден ден на партията. Обръщението му е публикувано на сайта и на страницата на ДПС във Фейсбук.

В годините на изпитания, но и в годините на съграждане от най-новата политическа история на България, ДПС е била фактор на стабилността и отговорността, посочва той.

Днес ДПС е в нов етап, ясен и честен, без илюзии, казва Пеевски. „Етап, в който не бягаме от истината и не се крием зад миналото. Етап, в който гледаме напред – със самочувствие, дисциплина и воля за победа, защото знаем, че нашата мисия са хората“, допълва той.

Предстоят поредните извънредни парламентарни избори и те няма да бъдат леки, коментира Пеевски. По думите му ще има атаки, омраза, и опити за разделение и провокации. Но ние знаем кои сме. И знаем защо сме нужни на хората и на България, допълва той.

„Днес искам ясно да ви кажа: разчитам на вас! Разчитам на вашата мобилизация, дисциплина и вяра, че България има нужда от разум, стабилност и силна държавност“, обръща се Пеевски към членовете и симпатизантите на ДПС.

„Ние не трябва да допуснем хаосът да се представя за промяна, а омразата да се представя за политика. И няма да позволим държавата да бъде хвърлена в поредния експеримент от безотговорни хора“, посочва той.

Партията влиза в тези избори подготвена, организирана и единна, заявява още Пеевски.