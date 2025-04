Джей Ди Ванс: САЩ ще се оттеглят от преговорите за Украйна, ако не получат положителен отговор

САЩ може да прекратят участието си в преговорите между Русия и Украйна. Това съобщи вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс в социалната мрежа X.

Ванс обясни, че Вашингтон е направил ясно и справедливо предложение и на двете страни, но изисква бърз отговор.

U.S. VP JD Vance:



We will withdraw from mediating between Russia and Ukraine if we do not receive a positive response.



We have presented a clear and fair proposal to both the Russians and Ukrainians.