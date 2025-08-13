Китай прекратява контактите си с чешкия президент заради срещата му с Далай Лама

Китай изразява силно несъгласие

Чешкият президент Петър Павел се срещна с Далай Лама, тибетския духовен водач, живеещ в изгнание в Индия, по време на частно пътуване в края на юли, за да го поздрави за 90-ия му рожден ден. Китай не признава тибетското правителство в изгнание, като твърди, че Тибет е част от своя територия, и обвинява Далай Лама, че е сепаратист. В резултат на това Китай реши да прекрати всички контакти с Павел, съобщи китайското външно министерство, цитирано от AP.

„Въпреки многократните протести и силната опозиция от страна на Китай, чешкият президент Петър Павел пътува до Индия, за да се срещне с Далай Лама. Това сериозно нарушава политическия ангажимент на чешкото правителство към китайското правителство и подкопава суверенитета и териториалната цялост на Китай“, заяви говорителят на китайското външно министерство Лин Джиен.

Той добави, че Китай изразява силно несъгласие и дълбоко съжалява за това събитие, поради което е изпратил сериозни протести до чешката страна.

„Предвид сериозността на провокативните действия на Павел, Китай реши да прекрати всякакъв контакт с него“, добави говорителят Лин Джиен.