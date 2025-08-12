Тръмп: И Украйна, и Русия трябва да направят териториални отстъпки (обзор+инфографика)

Срещата с Путин в Аляска ще е “проучвателна”, заяви американският президент

ЕС не трябва да дава инструкции и да поставя условия, категоричен е Виктор Орбан

Руснаците щяха да са в Киев след 4 часа, ако не беше един генерал, каза лидерът на САЩ

Американският президент Доналд Тръмп коментира предстоящата ключова среща с Владимир Путин, в петък в Аляска и заяви, че тя ще бъде “проучвателна”, за да се установи дали руският лидер е готов да постигне споразумение. По думите му, както Украйна, така и Русия ще трябва да направят териториални отстъпки една на друга, за да се сложи край на войната.

“Веднага след срещата ще се обадя на европейските лидери, ще говоря и със Зеленски. Следващата среща трябва да е между Зеленски и Путин или между нас тримата. Важното е да има среща между двамата лидери. Ще има размяна на територии и това е за добро на Украйна, а и двете страни ще понесат загуби”.

На брифинг в Белия дом Тръмп каза още, че е “разстроен” от отказа на Володимир Зеленски да отстъпи украинска територия на Русия като част от споразумение за край на войната.

“Малко ме притесни фактът, че Зеленски казва, че трябва да получа конституционно одобрение. Той има одобрение да отиде на война и да убие всички, но се нуждае от одобрение, за да направи размяна на земя... защото ще има размяна на земята... За доброто на Украйна.”, коментира Тръмп.

Русия е силна страна, която знае как да печели войни, заяви още президентът на САЩ. “Руснаците са силни, затова продължават да се борят. Те победиха Хитлер. Ние направихме същото. Русия победи и Наполеон”, каза той. Според Тръмп, ако руските войски бяха тръгнали по асфалтирани пътища след началото на спецоперацията, “щяха да бъдат в Киев след четири часа”. Руското командване обаче е предпочело да се движи “през земеделски земи”, което е забавило настъплението, е версията на Тръмп.

По думите му, руските танкове затънали в калта, където били посрещнати от американските противотанкови системи Джавелин, които си свършили работата. Американският президент припомни, че именно той е предоставил на украинците въпросните средства за отбрана. “Обама им даде чаршафи, а аз Джавелин”, подчерта още той.

Тръмп изтъкна, че Русия е “воюваща страна” с богата история на военни кампании. Журналисти попитаха Тръмп дали Украйна може в крайна сметка да победи Русия - американският президент нарече въпроса глупав, като за пореден път припомни, че Русия е победила Наполеон и Хитлер.

Украйна може да се съгласи да спре сраженията и да отстъпи територия, която вече е държана от Русия, като част от подкрепяния от Европа план за мир, пише междувременно The Telegraph.

Володимир Зеленски заяви пред европейските лидери, че трябва да отхвърлят всяко споразумение, предложено от Доналд Тръмп, в което Украйна се отказва от допълнителни територии, но че на Русия може да бъде позволено да запази част от завзетите от нея земи. Това би означавало да се замрази фронтовата линия там, където е, и да се предостави на Русия фактически контрол върху окупираните от нея територии в Луганск, Донецк, Запорожие, Херсон и Крим.

Мнение по въпроса изрази и унгарският премиер Виктор Орбан, който разкритикува позицията на Европейския съвет преди срещата между президентите на Русия и Съединените щати. В пост в социалната мрежа X Орбан посочи три причини, поради които Будапеща не може да подкрепи колективния апел на ЕС- 26 европейски държавни и правителствени ръководители заявиха, че украинците трябва да имат свободата да решават бъдещето си и, че дипломатическото решение трябва да защити украинските и европейските интереси. “Смислени преговори могат да се проведат само в контекста на прекратяване на огъня или намаляване на военните действия”, заявиха лидерите, добавяйки, че “споделяме убеждението, че дипломатическото решение трябва да защитава жизненоважните интереси за сигурност на Украйна и Европа”. Изявлението, което беше договорено късно в понеделник и публикувано във вторник, беше подкрепено от лидерите на всички страни членки на ЕС с изключение на Унгария.

Орбан нарече неправилно поставянето на условия за среща, на която лидерите на ЕС не са поканени. “Единственото нещо, което би могло да влоши ситуацията, е ако започнем да даваме инструкции от съдийската скамейка”, подчерта Орбан.

Той предложи конструктивна алтернатива - провеждане на среща на върха ЕС-Русия, подобна на предстоящите преговори между Москва и Вашингтон. “Нека дадем шанс на мира”, написа още Орбан.

За днес е насрочена нова видеоконферентна среща между лидерите на Франция, Германия и Великобритания за обща европейска позиция преди срещата.